Vremenska prognoza - 15. decembar

RTS pre 8 sati

Za naredne dane prognostičari obećavaju suvo vreme sa više sunca. Ujutro će ponegde biti mraza i magle, temperatura od -3 do 2 stepena. Dnevna temperatura u porastu, od 5 do 12 stepeni. U Beogradu pre podne postepeno razvedravanje, pa će tokom popodneva biti sunčano. Temperatura oko 8 stepeni. Slično do kraja nedelje, a samo će u noći između srede i četvrtka ponegde biti slabe kiše.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 15.12.2020. Utorak: Ujutro mestimično slab mraz i magla. U toku dana u u većem delu pretežno sunčano, na severu umereno oblačno. Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 5 do 12 stepeni. Upozorenje: MAGLA - Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 90%. 16.12.2020. Sreda: Ujutro mestimično slab mraz i magla. U toku dana u većini mesta pretežno