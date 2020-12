Kon govorio kada može doći do popuštanja mera; "Ne razumem da neko želi da zatvori oči pred virusom"

B92 pre 7 minuta | B92, Beta, Blic

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da kriva mora dovoljno da se spusti da bi bilo razgovora o popuštanju mera.

"Dobro je to što se zaravnjuje i što se spušta. Epidemiološka situacija je i dalje vanredna. Bolnice su dupke pune. Nismo došli do balansa da je otpust i prijem na jednakom nivou", kazao je Predrag Kon za Tv Pink. On je naglasio da je situacija esktremno složena zbog toga što je zdravstveni sistem predugo prenapregnut. Govoreći o merama Kon je rekao da postoje drugačiji aspekti, ali se na kraju svi iz Kriznog štaba slože. "Medicinski deo Kriznog štaba je