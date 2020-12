Vreme pretežno sunčano, temperatura do 10 stepeni

Danas pre 5 sati | Piše: Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, osim u nižim predelima, gde će se magla zadržati tokom većeg dela dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra mestimično slab mraz. U istočnoj Srbiji oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus dva do dva, a najviša dnevna od pet do 10. U Beogradu danas ujutru na širem području grada slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus jedan do jedan, a najviša dnevna oko šest.