Borba protiv korone ne posustaje! Evropa se zaključava uoči praznika: Evo koje će stroge mere važiti za Božić i Novu godinu!

Zbog pogoršane epidemiološke situacije, a uoči božićnih i novogodišnjih praznika evropske zemlje pooštravaju već postojeće restriktivne mere.

Nemačka je u ponoć ušla u potpuni karantin, a Francuska dosadašnje takozvano zaključavanje zamenjuje policijskim časom. Mere će trajati u Nemačkoj do 10. januara i u tom periodu će raditi samo prodavnice od vitalnog značaja poput supermarketa i apoteka, kao i banke. Škole će, takođe, biti zatvorene tokom tog perioda, a od poslodavaca će se tražiti da zatvore preduzeća ili da njihovi zaposleni rade od kuće. Tokom Božića od 24. do 26. decembra doći će do