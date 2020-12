Meteorolozi đurić i čubrilo otkrivaju na fejsbuku: Stiže li nam prava zima u narednih 10 dana? Evo i mogućeg datuma za sneg!

Kurir pre 2 sata

BEOGRAD - Danas ujutru mestimično slab mraz i magla, u toku dana u većini mesta pretežno sunčano, dok ce se ponegde u nižim predelima magla zadržati veći deo dana.

U istocnoj Srbiji oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 2 stepena, a najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. U toku noći ka četvrtku na severu prolazno naoblačenje ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. I u Beogradu ujutru na širem području grada slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 1 stepen, a najviša dnevna oko 6 stepeni. Narednih