Nasufović: Država hitno da reaguje da se odblokira gradilište Islamskog centra

RTS pre 32 minuta

Reisul ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović izjavio je da je nadležnim organima prijavljeno da je grupa ljudi postavila fizičku prepreku na putu koja vodi ka parceli na kojoj treba da se gradi Islamski centar u Novom Pazaru i pozvao državu da reaguje.

Nasufović je rekao da je grup koja je blokirala put organizovana od strane takozvane Islamske zajednice u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru. "Oni su to uradili pod izgovorom da žele da sačuvaju vakuf", što je glupost jer svi znamo da muslimansko groblje pripada svim muslimanima sveta. To nije lično ili privatno vlasništvo bilo koga, pojedinca ili organzije", rekao je Nasufović. On to vidi kao direktnu provokaciju kojom, kako kaže, oni žele da ne samo spreče