Evropa se zaključava uoči praznika: Nemačka pod ključem do 10 januara, Francuska uvodi policijski čas, Italija još vaga mere (foto)

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

ZBOG pogoršane epidemiološke situacije, a uoči božićnih i novogodišnjih praznika evropske zemlje poostravaju već postojeće restriktivne mere.

Nemačka je u ponoć ušla u potpuno lokdaun, a Francuska dosadašnji lokdaun zamenjuje policijskim časom. Mere će trajati u Nemačkoj do 10. januara i u tom periodu će raditi samo esencijalne prodavnice poput supermarketa i apoteka, kao i banke. Škole će, takođe, biti zatvorene tokom tog perioda, a od poslodavaca će se tražiti da zatvore preduzeća ili da njihovi zaposleni rade od kuće. Tokom božićnih praznika od 24. do 26. decembra doći će do laganog popuštanja: tada