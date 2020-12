U Austriji 2.664 novozaraženih i 116 preminulih

Vesti online pre 6 sati | Z. Mirković

U Austriji je u poslednja 24 sata registrovano 2.664 novih slučajeva zaraze koronavirusa.

Istovremeno broj umrlih ostao je veoma visok sa 116, te je ukupno do sada preminulo 4.764 lica zaraženih koronavirusom. Samo u Beču preminulo je devet muškaraca u starosti od 47 do 88 godina, kao i tri žene od 86 do 94 godine. Od početka pandemije u Austriji je 330.343 osobe pozitivno testirano na koronavirus, a 291.042 je izlečeno. U bolnicama se nalazi trenutno 3.410 Covid pacijenata, od kojih 548 na intenzivnoj nezi. Najviše novozaraženih ovaj put beleži