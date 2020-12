Mali: Krenula isplata jednokratne pomoći penzionerima

B92 pre 40 minuta | Tanjug

Beograd -- Rano jutros počela je isplata jednokratne pomoći za penzionere u iznosu od 5.000 dinara, rekao je ministar finansija Siniša Mali.

Mali očekuje da će novac leći na račune penzionera već danas. On je za TV Pink rekao da će pomoć biti uplaćena za 1.717.000 penzionera. "To je 5.000 dinara jednokratne pomoći i kruna ekonomskih mera sa kojima je Vlada Srbije izašla još u martu ove godine kada je krenula pandemija koronavirusa", rekao je ministar. On je naveo da penzionere očekuje od 1. januara i povećanje penzija od 5,9 odsto po švajcarskoj formuli.