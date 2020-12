"Očekujem 30. decembra da se to završi i uplati 395 miliona evra"

B92 pre 42 minuta | Tanjug

Beograd -- Ministar finansija Siniša Mali očekuje da će do kraja godine biti završena transakcija za Komercijalnu banku i da u budžet bude uplaćeno 395 miliona evra.

"Očekujem da će 30. decembra da se to završi i da se uplati 395 miliona evra. Mislim da je to veoma važno", rekao je Mali za TV Pink. On je dodao da to govori u prilog tome da je Srbija atraktivna destinacija i da je u uslovima pandemije virusa korona i najveće ekonomske krize kupac Komercijalne banke, slovenačka NLB, ostala pri odluci da preuzme Komercijalnu banku, jer, kako navodi Mali, veruje u srpsko tržište i svoju strategiju.