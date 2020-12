Ujutru oblačno, tokom dana razvedravanje, do 10 stepeni

Blic pre 3 sata

U Srbiji će ujutru u većem delu biti oblačno, mestimično sa maglom, a u toku dana u centralnim i južnim krajevima delimično razvedravanje, na jugozapadu i pretežno sunčano.

Magla i niska oblačnost će se na severu, u Negotinskoj Krajini i po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama zadržati tokom celog dana uz lokalnu pojavu rosulje. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od -2 do 3, najviša dnevna od 4 stepena na severu do 10 stepeni na jugu. U Beogradu će biti oblačno, ujutro sa maglom, koja se ponegde može zadržati i tokom prepodneva. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od -1 do 2, najviša dnevna oko 5 stepeni. Narednih