Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brzim i efikasnim radom rasvetlili su teško ubistvo i uhapsili N. D. (1987), osumnjičenog za ovo krivično delo.

Sumnja se da se on rano jutros posvađao, a potom i potukao sa četrdesetšestogodišnjim muškarcem u jednoj kući u Grockoj. Oni su zatim, kako se sumnja, tuču nastavili u dvorištu, gde je osumnjičeni tupim predmetom udario četrdesetšestogodišnjaka, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom