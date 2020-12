Ministar Mali potvrdio: Krenula isplata jednokratne pomoći penzionerima

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

RANO jutros krenula je isplata jednokratne pomoći za penzinere u iznosu od 5.000 dinara, kaže ministar finansija Siniša Mali i dodaje da očekuje da će novac leći na račune penzionera već danas.

On je za TV Pink rekao da će pomoć biti uplaćena za 1.717.000 penzionera. -To je 5.000 dinara jednokratne pomoći i kruna ekonomskih mera sa kojima je Vlada Srbije izašla još u martu ove godine kada je krenula pandemija korona virusa - rekao je ministar. On je naveo da penzionere očekuje od 1. januara i povećanje penzija od 5,9 odsto po švajcarskoj formulu. - Biće 6,6 odsto povećanje minimalne zarade, 5 odsto povećanje plata u javnom sektoru - najavio je Mali i