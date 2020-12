Neba videti nećemo

B92 pre 29 minuta | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas u nižim predelima biti maglovito i tmurno, ponegde sa slabom rosuljom, a u brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano.

Vetar će biti slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od -2 do 3, najvisa od 3 do 8 stepeni. U Beogradu maglovito i tmurno, a moguća je i slaba rosulja. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura 2, najviša 4 stepena. Do ponedeljka u nižim predelima maglovito i tmurno, u brdsko-planinskim pretežno sunčano. U ponedeljak u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra i delimično razvedravanje. Od utorka pretežno oblačno i toplije, od četvrtka