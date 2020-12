Stižu vakcine, prvo idu u staračke domove

Vesti online pre 48 minuta | Tanjug

Prve doze Fajzerove vakcine stižu u Srbiju u ponedeljak ili utorak, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodaje da će u prvoj tranši stići nešto manje od 5.000 doza i da će ih primiti korisnici staračkih domova.

On je naveo da je uvozna dozvola za vakcine kompanija Fajzer i Biontek izdata juče u Agenciji za lekove i medicinska sredstva i dodao da prve doze stižu onako kako je obećano do kraja godine. – To je ozbiljan uspeh ako se zna da samo nekoliko zemalja u Evropi i svetu može da se pohvali da će u tom periodu imati vakcine – rekao je ministar novinarima u Novom Sadu. On se nada da će dozvolu dobiti i drugi proizvođači, te da će građani Srbije imati mogućnost da izaberu