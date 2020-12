Beograđanin uhapšen zbog dva kilograma mahihuane, pronađen i pištolj

B92 pre 5 minuta | Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N. D. (32).

On se sumnjiči da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Pretresom stana osumnjičenog, policija je otkrila laboratoriju za proizvodnju opojne droge, zaplenila oko dva kilograma marihuane i manju količinu amfetamina, saopšteno je iz MUP-a. U stanu je pronađen i pištolj. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz