Magla,: Oblaci... Evo kakvo nas vreme danas očekuje u Srbiji

Danas ujutru u nižim predelima magla ili niska oblačnost, koja će se u Vojvodini, Timočkoj Krajini, po kotlinama i dolinama reka zadržati tokom celog dana.

Ponegde se očekuje i rosulja. U brdsko-planinskim predelima, kao i tamo gde se magla neće duže zadržati, tokom dana biće pretežno sunčano. Vetar slab južni i jugoistočni, na jugu Banata posle podne i umeren. Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna od 3 na severu do 10 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu ujutru magla. Tokom dana oblačno, uveče i tokom noći ponovo formiranje magle. Vetar slab južni i jugoistocni. Najniža temperatura od 0 do 2