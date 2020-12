RHZS: Sutra uglavnom oblačno i suvo

Dnevnik pre 23 minuta | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji se sutra ujutro i pre podne u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka očekuju magla ili niska oblačnost, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 4 stepeni, najviša od 4 do 10. I u Beogradu ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno oblačno i suvo. Vetar umeren, jugoistočni. Najniža temperatura oko 3, najviša oko 7 stepeni. Do četvrtka umereno i potpuno oblačno i toplije s dnevnim temperaturama oko i iznad proseka, a ponegde slaba kiša. U petak jače naoblačenje i zahlađenje s kišom, na planinama