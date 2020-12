Godinu završavamo sa 2,9 milijardi evra investicija, naš javni dug najmanje porastao od svih evropskih zemalja

RTV pre 13 minuta | Tanjug, RTV

KRUŠEVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Kruševcu da očekuje da će Srbija završiti ovu godinu sa 2,9 milijardi evra direktnih stranih investicija, što je 63 odsto ukupnih investicija na Zapadni Balkan.

„Samo Srbija dobija dve trećine ukupnih investicija na Zapadni Balkan, a to govori o atraktivnosti, stabilnosti naše zemlje“, rekao je on. „To je ogroman novac. Kada pogledate troškove izgradnje i opreme bolnice u Batajnici i u Kruševcu to će nas koštati nešto manje od 100 miliona eva. Nadam se da su svi penzioneri dobili po 5.000 dinara, a to je, kada izračunate broj penzionera, 75 miliona evra. Takođe isplatili smo šest minimalaca hoteljerstvu i ugostiteljstvu.