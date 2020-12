Detaljna prognoza za narednu nedelju: Jutro u Srbiji danas oblačno, a onda razvedravanje - sledeće sedmice sneg

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

U SRBIJI će ujutru i pre podne u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka biti magle ili niske oblačnost, a posle podne pretežno sunčano, osim u Bačkoj, Sremu, Timočkoj Krajini i po pojedinim kotlinama, gde će se oblačnost zadržati celog dana.

Ponegde se očekuje rosulja, a na planinama tokom celog dana biće pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 2 C, najviša od 4 do 10 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Foto: Printscreen/RHMZ U Beogradu ujutru i pre podne magla ili niska oblačnost, posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 2 C, najvisa oko 7 C. Izgledi vremena u