Brza akcija policije u Požarevcu

B92 pre 35 minuta | Tanjug

Požarevac -- Pripadnici MUP-a u Požarevcu brzom akcijom uhapsili su N. K. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On se sumnjiči da je u nedelju uveče, posle kraće svađe, oštrim predmetom naneo povrede u predelu stomaka 24.godišnjem mladiću, saopšteno je iz Policijske uprave Požarevac. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu, dodaje se u saopštenju.