Krizni štab doneo nove mere, nove odluke u petak; Oko 200 ljudi izbeglo test VIDEO/FOTO

B92 pre 57 minuta | B92, Tanjug

Beograd -- Za poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 3.685 novozaraženih koronavirusom. Preminulo je 47 osoba. Do preseka urađeno je 13.590 testova

Danas je održana sednica Kriznog štaba na kojoj su donete nove mere koje će važiti do petka, kada će se medicinski deo tog tela ponovo sastati. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici najnovije preporuke Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti kovid 19. Tako će radno vreme tržnih centara, prodavnica garderobe, kladionica, kockarnica i dečjih igraonica od danas do petka biti do 20 sati.