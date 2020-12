Vlada usvojila predlog Kriznog štaba: Ovo je detaljno novo radno vreme lokala i prodavnica, ali tako samo do petka

Kurir pre 41 minuta

Baš kao i što je ranije najavljeno, Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici usvojila je najnovije preporuke Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Covid-19.

U skladu sa tim mere odmah stupaju na snagu i oročene su do petka. Radno vreme tržnih centara, prodavnica garderobe, kladionica, kockarnica i dečijih igraonica biće od ponedeljka do petka do 20 časova. Radno vreme ugostiteljskih objekata i to kafića i restorana, takođe će biti od ponedeljka do petka do 20 časova, s tim da u vremenu od 17 do 20 časova nije dozvoljena bilo kakva muzika unutar lokala bez izuzetka. Takođe, radnim danima do 20 časova mogu da rade