Politika pre 3 sata

Policija u Beogradu je brzom i efikasnom akcijom uhapsili su N.

I. (1966), koji se sumnjiči da je noćas u stanu na Čukarici oštrim predmetom ubo četrdesetsedmogodišnju ženu, koja je od zadobijenih povreda preminula. On se sumnjiči da je izvršio krivično delo ubistvo, saopštio je MUP, preneo je Tanjug. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.