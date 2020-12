Premijerka: Do kraja godine tri vakcine u određenim količinama

RTV pre 39 minuta | Tanjug

OVČAR BANJA - Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da se nada da će vakcinacija u Srbiji početi u narednih nekoliko dana i istakla da je Srbija potpisala ugovor sa tri proizvođača - američkim Fajzerom, ruskim Gamaleja institutom za Sputnjik vakcinu i sa kineskim Sinofarmom sa Sinovak vakcinu.

"Očekujem da će sve tri vakcine stići u određenim količinama do kraja godine. Koje će tačno količine da stignu, znaćete kada budu stigle. U ovom trenuktu se još pregovara sa proizvođačima. Vidite da je Fajzer za skoro 50 odsto smanjio količinu koja je trebala da stigne u određene zemlje u decembru i januaru. To se stalno menja", rekla je Brnabić novinarima. Ona je istakla da je posebno važno to što će Srbija dobiti vakcinu u decembru i što neće morati da zavisi od