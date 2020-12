Ontario pred zaključavanjem: Najavljene restriktivne mere zbog drugog talasa korone

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

U NAJMNOGOLjUDNIJOJ kanadskoj provinciji Ontario, najaviljene su restriktivne mere zbog drugog talasa epidemije korona virusa.

"Zaključavanje" na jugu Ontarija počinje 26. decembra i trajaće do 23. januara, dok će za severni deo biti uvedene istog dana, ali će trajati dve nedelje kraće, do 9. januara, prenosi AP. Sedam dana za redom u Ontariju je evidentirano više od 2.000 slučajeva dnevno, a prognoze upozoravaju da bi u januaru taj broj mogao da se udvostruči. Kanadski zvaničnici objašnjavaju da bi "zaključavanje" u trajanju od četiri do šest nedelja znatno usporilo širenje korona virusa.