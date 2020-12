Reagovao Kon: Svako ko me upozorava....

B92 pre 50 minuta | B92, Tanjug

Beograd -- Član Kriznog štaba i epidemiolog dr Predrag Kon reagovao na izjavu infektologa i bivšeg direktora Infektivne klinike Dragana Delića.

Delić je izjavio da mu odluke Kriznog štaba i popuštanje mera deluju neubedljivo i ne ulivaju poverenje. On je takođe, za portal Nova.rs kolegama koje odlučuju poručio da se drže struke i Hipokratove zakletve koju su položili. na to je, na svom fejsbuk nalogu, reagovao dr Kon, koji je napisao da svako onaj koji ga upozorava na Hipokratovu zakletvu zbog rada u Kriznom štabu i nekih navodno prihvaćenih kompromisa treba da se duboko preispita, makar to bio i profesor