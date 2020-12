Danas pretežno sunčano i osetno toplije, do 16 stepeni

Blic pre 37 minuta

U Srbiji će danas u većini krajeva biti pretežno sunčano i osetno toplije i temperature će se kretati od 10 do 16 stepeni.

Ujutru i pre podne na severu i istoku Srbije umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u ostalim krajevima delimično vedro, a po kotlinama i dolinama reka mestimično maglovito. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, najniža temperatura od 0 do 7 stepeni. U Beogradu ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Posle podne pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, južni i jugozapadni. Najniža temperatura oko 7