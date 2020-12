Šta ako korona mutira i u Srbiji? Dr Tiorodović dao odgovor na pitanje koje interesuje mnoge

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti onlajn

ZARAŽENI novim sojem korone zasad nisu registrovani u Srbiji, a kako kaže prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, uvek postoji šansa da se tako nešto dogodi. Ne zaboravimo i da nam je korona stigla preko Bergama.

On kaže da postojeće mere - maska, distanca i redovno pranje ruku pomažu i kod novog soja. Objašnjava i da promene kod novog soja u odnosu na postojeći virus nisu ozbiljnije, kakve, inače, mogu biti, ali da treba pratiti šta se dešava. - U prilog tome ide i situacija u Velikoj Britaniji. Oni nisu promenili mere, one su ostale, ali su uveli ozbiljniji odnos prema merama u Londonu i Engleskoj, gde su ustanovili pojavu tog virusa. To znači da oni prate. Da imaju