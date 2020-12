Stiglo proleće u Srbiju

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno, suvo i još toplije, sa maksimalnom temperaturom do čak 21 stepen.

Posle podne i uveče na severu naoblačenje mestimično sa kišom koje će se tokom noći proširiti na zapadne i centralne krajeve. Vetar slab, na severu i planinama umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 0 do 8 stepeni, najviša dnevna od 11 na jugoistoku do 21 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje, uglavnom suvo. Vetar slab, južni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 8 C, najviša dnevna