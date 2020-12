Drama u zlatari u Bačkoj Topoli: Pljačkaš sa pištoljem upao u objekat, krađu nakita sprečio hrabri radnik

Kurir pre 2 sata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su D.

R. (1980) iz Bačke Topole zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju. On se sumnjiči da je iz jedne zlatare u Bačkoj Topoli, uz pretnju pištoljem, pokušao da ukrade nakit u čemu ga je sprečio radnik. Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i uhapsila. D. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.