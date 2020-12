Vučić Na svečanosti Odlikovanja nisu samo nagrada za vaš trud nego i obaveza više! Predsednik se prisetio i svojih vojničkih dana

Kurir pre 2 sata

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić uručio je danas odlikovanja - srebrne medalje za revnosnu službu, pripadnicima Vojske Srbije, koje je ukazom od 10. decembra odlikovao za zasluge i izuzetne rezultate pokazane u obavljanju dužnosti i zadataka u oblasti odbrane i bezbednosti Srbije.

Vučić je odlikovanja uručio pukovnicima Vojske Srbije Miroslavu Glišiću, Dejanu Goluboviću i Milan Krtiniću. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Na svečanosti u Predsedništvu Srbije, Vučić je priznanja uručio i potpukovnicima VS Željku Avramoviću, Rajku Antiću, Bojanu Baliću, Goranu Jovanoviću, Siniši Joviću, Nebojši Lojpuru, Miroslavu Maksimoviću, Nebojši Miloševiću, Mufidu Mušoviću, Zoranu Pavloviću, Jugoslavu