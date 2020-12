U Rusiji rekordan broj novozaraženih

Novi magazin pre 19 minuta | Beta

Ruske vlasti prijavile su danas 29.935 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najveći dnevni skok od izbijanja pandemije.

To je za skoro 2.700 infekcija više u odnosu na juče. Rusija je sa više od 2,9 miliona ukupno zaraženih i dalje četvrta zemlja na svetu po broju zaraženih. Vladina radna grupa za koronavirus registrovala je više od 53.000 smrtnih slučajeva, od početka izbijanja pandemije. U Rusiji je novi talas virusa ove jeseni doveo do naglog skoka broja zaraženih i umrlih, daleko više nego što je to bio slučaj proletos. Početkom decembra u Rusiji je započela masovna vakcinacija