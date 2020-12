Osumnjičen da je, bežeći od policije, iz kola bacio pištolj

Radio 021 pre 2 sata | 021.rs

Policija je uhapsila D. M. (38) iz Novog Sada, osumnjičenog za nedozvoljeno posedovanje oružja.

On se tereti da nije zaustavio vozilo, uprkos naredbi policajaca, te da je, bežeći od policije, kroz prozor bacio nelegalni pištolj CZ Magnum. Posle saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Budući da je prekršio i Zakon o bezbednosti saobraćaja, za to je kažnjen u prekršajnom postupku, novčanom kaznom, kaznenim poenima i zabranom upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri meseca. Autor: 021.rs