Fabrici: Deo vakcina koje je naručila EU biće prebačen u Srbiju

Blic pre 1 sat

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici izjavio je da će deo vakcina koje je EU naručila kroz međunarodne ugovore biti prebačen na Zapadni Balkan, u ovom slučaju u Srbiju. - Ne samo da ćemo da obezbedimo transport nego ćemo i platiti ovu donaciju.

Jedna vakcina je do sada odobrena od strane evropskog regulatora, Fajzerova vakcina, distribucija širom EU sledi. Radimo na tome da bude obezbeđena za najugroženije grupe, i to je takođe i u slučaju Srbije - kazao je Fabrici za TV N1. On je najavio da će i u 2021. ono što bude dostupno u Uniji biti dostupno i u Srbiji. - To neće biti lako, kovid neće nestati tek tako. Postoji rizik da bi ta mutacija mogla da donese dodatne probleme, čitam medijske izveštaje da će