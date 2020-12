Stiže nam naoblačenje i pad temperature: Za vikend sneg, na snazi meteo alarm i to u ovim delovima Srbije

Kurir pre 56 minuta

Danas će naoblačenje sa kišom i padom temperatura iz severnih, zapadnih i jugozapadnih tokom dana zahvatiti celu zemlju.

Uveče i u toku noći na planinama kiša će preći u sneg. Vetar i umeren, na severu i planinama povremeno jak jugozapadni, tokom dana u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 na jugu i istoku do 7 stepeni na severu i zapadu, najviša dnevna od 8 na severu i zapadu do 14 stepeni na jugu i istoku. Za dane vikenda oblačno sa padavinama. U planinskim predelima sneg se očekuje do kraja vikenda, pri čemu će doći do stvaranja i značajnijeg povećanja visine