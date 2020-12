Kon: Krizni štab će protestovati bude li popuštanja mera

Vesti online pre 6 sati | Tanjug, Vesti online

Član Kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon rekao je da je medicinski deo Kriznog štaba spreman na protest, ukoliko bude daljeg popuštanja mera.

On je istakao da su potpuno protiv bilo kakvih popuštanja i organizovanja dočeka Nove godine, jer to bi, kako je rekao, jako moglo da pogorša situaciju, „koja je još takva da ne može drugačije da se zove nego vanredna“. Kon je upozorio da, iako je došlo do spuštanja krive, situacija je još daleko od toga „da možemo da budemo zadovoljni“ i istakao da u takvim situacijama kada je virus još aktivan, događaji kao što su slavlja, nikako ne mogu da budu dopušteni. –