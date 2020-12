„Lud“ start „Boksing deja“: Junajted zbog autogola ostao bez pobede u finišu!

Vesti online pre 1 sat

Fudbaleri Lestera i Mančester junajteda odigrali su nerešeno 2:2 u derbiju 15. kola engleske Premijer lige.

„Crveni đavoli" su bili na korak do trijumfa, na krilima sjajnog Bruna Fernandeša koji je asistirao i pogodio, ali je Lester stigao do remija autogolom pet minuta pre kraja. Do tada „nevidljivi" Džejmi Vardi je traljavo zahvatio loptu, išla je pored gola, ali se na pogrešnom mestu našao mladi Aksel Tuanzebe i kolenom je skrenuo u gol. Da sve bude tragičnije po Junajted, 23-godišnji defanzivac je ušao u igru slučajno zbog povrede Viktora Lindelefa u 66. minutu.