Kompanija "Biontek" razmatra otvaranje ogranka u Turskoj, cilj je da u 2021. proizvede više od milijardu vakcina

Blic pre 8 sati

Izvršni direktor Bionteka Ugur Šahin izjavio je da je njegova kompanija otvorena za saradnju dok nastoji da poveća obim proizvodnje vakcine koju je razvila sa Fajzerom, kao i da razmatra da otvori ogranak u Turskoj.

Biontek i Fajzer žele da u toku naredne godine proizvedu više od miljardu doza vakcine i da ih distribuiraju u više od 80 zemalja, rekao je Šahin i dodao da to nije lako i da će ponovo početi da sarađuju sa drugim kompanijama. On je takođe rekao da bi planovi o povećanju proizvodnje vakcine mogli da budu otkriveni u januaru ili febuaru, prenosi Rojters. Verujem da možemo da to uradimo, ali još uvek nemamo zagarantovan plan, rekao je Šahin. Izvršni direktor