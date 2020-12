RHMZ: Do srede jak jugoistočni vetar, sutra toplije vreme

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Jak jugoistočni vetar duvaće do srede u košavskom području i na planinama, a u južnom Banatu se očekuju i udari olujne jačine, od 24 do 28 metara u seknudi, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i toplije vreme, u većini krajeva uglavnom suvo. Na jugu i jugozapadu mestimično će padati kiša, na visokim planinama sneg. Duvaće umeren i jak, južni i jugoistočni vetar, a udari olujne jačine očekuju se u Pomoravlju, južnom Banatu i planinskim predelima. Jutarnja temperatura biće od jedan do pet stepeni, najviša dnevna od 11 do 16. U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo i