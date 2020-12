Ministar Stefanović o svojoj vakcinaciji: Primiću istu vakcinu kao i vojnici Srbije!

Mondo pre 1 sat | Lana Stošić

Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je danas da će primiti istu vakcinu protiv korona virusa koju budu primili i pripadnici Vojske Srbije.

Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je danas da će primiti istu vakcinu protiv korona virusa koju budu primili i pripadnici Vojske Srbije. On je dodao da će se vakcinacija vojske sprovesti po redosledu koji odredi zdravstveni deo Kriznog štaba. Stefanović je na TV Prva naveo da primanjem iste vakcine kao i ostali pripadnici VS želi da pokaže da apsolutno podržava vakcinaciju i da veruje da je ta vakcina dobra, kao i da je to stvar zajedništva i zajedničke