U Srbiji oblačno, vetrovito i malo toplije u planinskim predelima sneg

Politika pre 31 minuta

Republički hidrometeorološki zavod Srbije je upozorio na jak jugoistočni vetar koji će od danas do 30. decembra duvati u Južnom Banatu.

Košava će povremeno imati olujnu snagu sa maksimalnom brzinom od 24 do 28 metara u sekundi, navodi se u saopštenju. U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i malo toplije, mestimično kiša, u planinskim predelima sneg. Ujutro još ponegde kratkotrajna susnežica i sneg. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u košavskom području jak, jugoistočni, u južnom Banatu posle podne olujne snage. Najniža temperatura od -1 do 3, najviša od 3 na severozapadu do 9