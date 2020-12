„Najgori dani su tek pred Amerikom“

Vesti online pre 40 minuta | Tanjug

Vodeći američki imunolog Entoni Fauči izrazio je zabrinutost da su možda najgori dani pred SAD u borbi protiv koronavirusa.

On se istovremeno složio sa izabranim predsednikom Džoom Bajdenom koji je rekao da predstoje „najmračniji dani“ u borbi protiv koronavirusa. – Razlog zašto smo kolege i ja zabrinuti jeste taj što je moguće da ćemo videti skok u broju obolelih kada se završe novogodišnji praznici, i, kao što sam opisao, to bi mogao da bude skok za skokom. Ako pogledate trend koji smo imali krajem jeseni i početkom zime, deluje zaista problematično – poručio je Fauči. On je dodao da