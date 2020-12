RHMZ: upozorava na jaku košavu, temperatura do 16 stepeni

Blic pre 3 sata

RHMZ upozorio je da se do srede u košavskom području i na planinama očekuje jak jugoistocni vetar, u južnom Banatu sa udarima olujne jačine, od 24 do 28 metara u sekundi.

U Srbiji će, prema prognozi za danas, biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i toplije u većini krajeva uglavnom suvo, na jugu i jugozapadu mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Jutarnja temperatura biće od 1 do 5, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. Vetar umeren i jak južni i jugoistočni, u Pomoravlju, južnom Banatu i planinskim predelima sa udarima olujne jačine. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo vetrovito i toplije.