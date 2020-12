Niko nije imao izrazita neželjena dejstva Đerlek: Do sada vakcinisano oko 700 korisnika staračkih domova

Kurir pre 2 sata

Do sada je vakcinu protiv virusa korona primilo oko 700 korisnika staračkih domova, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.

On je naveo da se vakcinisani građani prate na dnevnom nivou i da niko nije imao "izrazita neželjena dejstva". - To znači da je vakcina bezbedna i da zaista moramo verovati Agenciji za lekove i medicinska sredstva koja je izdala dozvolu za vakcinu - rekao je Đerlek i dodao da je obavljena vakcinacija u staračkim domovima u desetak gradova u Srbiji. Danas će, navodi on, prvi put praviti presek urađenog posla od početka vakcinacije, a već sutra nastavljaju sa