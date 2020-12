Panika u Americi: Pronađeno novo sumnjivo vozilo, pušta zvuk sličan onome koji se čuo pre ekspolozije u Nešvilu (foto/video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

ŠERIF okruga Vilson zatvorio je u nedelju popodne auto-put 231 u blizini državnog parka zbog sumnjivog vozila.

Lokalni mediji prenose da kamper "pušta zvuk sličan onome koji se čuo pre eksplozije na Božić u Nešvilu". Najmanje jedna osoba je privedena. WATCH LIVE: THP, FBI and Wilson County deputies are investigating a white box truck on Murfreesboro Rd in Lebanon. https://t.co/KwHuVQvQFa https://t.co/bWLUPUq11V — WSMV News4 Nashville (@WSMV) December 27, 2020 Vilson je okruga u američkoj saveznoj državi Tenesi. U razornoj eksploziji kamp vozila u centru Nešvila povređene su