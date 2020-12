Vučić: Prosečna plata do kraja 2021. biće 570 evra

Vesti online pre 3 sata | Vesti online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, predstavljajući planove za 2021. godinu, da će prosečna plata u javnom sektoru krajem te godine dostići 560 ili 570 evra, a penzija oko 270 evra.

– Naši planovi su veliki i ambiciozni bez obzira na težinu političke i zdravstvene krize i na međunarodnom i na regionalnom planu – istakao je Vučić dodajući da je cilj da se ostvari rast BDP-a od šest odsto u 2021. Zatim da javni dug ostane ispod 60 odsto i to javni dug opšte države, kako se ne bi dugovima opterećivale buduće generacije. Vučić očekuje sklapanje novog aranžmana sa MMF-om, kao i da se Srbiji do kraja 2021. ili do početka 2022. godine podigne