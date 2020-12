Brutalni Jokić razbio Hjuston VIDEO

B92 pre 2 minuta | B92

Košarkaši Denver Nagetsa ostvarili su prvu pobedu u sezoni I to nad Hjuston Rokitsima rezultatom 124:111.

Fenomenalnu partiju za oko 34 minuta na terenu pružio je naš Nikola Jokić. On je ostvario tripl-dabl, zabeleživši 19 poena, čak 18 asistencija i 12 skokova, uz tri blokade, jednu ukradenu i tri izgubljene lopte. Srpski košarkaš je tako postao prvi centar posle Vilta Čemberlena još od 1968. godine, koji je imao 18 ili više asistencija na jednom meču. Nagetsi su do trijumfa u njihovoj trećoj utakmici u sezoni stigli apsolutno zasluženo. Vodili su od početka do kraja