Beograd -- Krizni štab je na sednici u ponedeljak odlučio da da nema orgnizovanog dočeka Nove godine, niti reprize.

Prema odlukama Kriznog šraba, ugostiteljski objekti 31. decembra i 1. januara rade do 18 sati. Prodavnice prehrambenih proizvoda radiće do 20 sati. Danas je sednica Vlade koja sve to treba i da potvrdi. Pratite u našem LIVE Blogu sve informacije u vezi pandemije u Srbiji.