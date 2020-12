Vlada potvrdila mere Kriznog štaba: Ugostitetljski objekti za Novu godinu do 18, prodavnice do 20h

Blic pre 7 sati | I.M.J.

Vlada Srbije usvojila je odluke Kriznog štaba da restorani i kafići 31. decembra i 1. januara rade do 18 sati, a prehrambeni objekti do 20 sati, potvrđeno je "Blicu" u Vladi Srbije.

Podsetimo, Krizni štab je na jučerašnjoj sednici doneo odluku da 31. decembra i 1. januara, restorani i kafići rade do 18 sati, dok će prehrambene prodavnice i tržni centri moći da rade do 20 časova. Rad do 20 sati samo je produžena mera kou je Krizni štab već ranije doneo, a ona će na snazi biti do 11. januara.